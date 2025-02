- Oni su ovde živeli 15 godina pa su posle dole, u stan. I otac i majka su mu umrli i posle... - odmahnuo je rukom sadašnji vlasnik Žikine kuće

Slušaj vest

Žika Jakšić rodom je iz Aleksandrovca koji je upravo zbog njega obišla ekipa emisije "Metar moga sela" kako bi od sugrađanan saznali kako je, ali i gde nekada živeo. Sadašnji vlasnik kuće gde je nekada živeo Žika rekao je da kad je muzičar i voditelj živeo u Aleksandrovcu, on je bio malo, a da ponekad njegov brat svrati. .

- Brat njegov dođe, Musa.

- Oni su ovde živeli 15 godina pa su posle dole, u stan. I otac i majka su mu umrli i posle... - odmahnuo je rukom sadašnji vlasnik Žikine kuće.

Na Žikin uspeh u Aleksandrovcu su ponosni baš svi. Sve što je postigao rekli bismo da nimalo ne izaziva ljubomoru među njegovim meštanima, a na pitanje da li u Aleksandrovcu opraštaju uspeh ili ima i onih drugih brat od ujaka je iskreno dogovorio.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: printscreen YT, Pritnscreen, Nenad Kostić

- Verovatno da ima, ali u suštini mnogi ga vole zato što je mnoge on gore pomogao kroz radno mesto i odkud znam šta sve još, ali mnogi ga cene ovde. E sad, da se bavi politikom, on bi bio...

Žika je i sam u mnogo intervjua pričao o svom životnom putu, a jedan period proveo i u Nemačkoj, čega se prisetio i njegov brat.

- Kad je on otišao u Nemačku i kad sam video s kojim pevačima on sve radi, u to vreme je njima svirao, ja sam uvek pričao: "On će daleko da dogura". On je sa Lepom Brenom i da ne pričam sada dalje i dan-danas. Lepa Brena ide ko njega na slavu, prijatelji su, drugari.

- Zajedno su u Grandu radili godinama i ja sam računao da će da postane, pogotovo kada je počela ono na Pinku, ona emisija koju su radili on i Aca Popović, to je bilo nešto fantastično, to niko nije mogao da zamisli da će da dođe do takve vrste emisije na televiziji - pričao je brat od ujaka Žike Jakšića.

Već godinama Žika je jedan od vodećih ljudi na domaćoj estradi. Obaveze mu ne dozvoljavaju da toliko često posećuje svoj rodni grad, ali kada odluči da dođe u Aleksandrovac, kako kaže brat, kao i Žikin sugrađanin, voli da provodi vreme sa njima, da se druži.

- Pečenje voli - sa osmehom kaže prijatelj Žikinog brata koji takođe pozanje i Jakšića.

- Šta on voli? On voli da se druži ovde sa nama, da pogleda, eto on je i dao predlog pre nekoliko godina da se po našoj liniji Jakšićkoj, mada sam ja Rajčić, meni je majka Jakšić, da se sastajemo, da se svake godine, u maju, svi skupimo i da onda napravimo to neko okupljanje naše porodice, familije. I, prošle godine je on bio domaćin, ali ovde, u Aleksandrovcu, gore, u jednom selu, gde mi obožavamo da idemo.

kurir.rs/Blic

Spektakularan govor Žike Jakšića na rođendanu: