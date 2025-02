Pevačica je u braku sa dvadeset godina starijim preduzetnikom i IT maherom Danijelom Rokvićem. Didi je često u javnosti govorila o tome koliko je njen životni partner bogat, te se neretko hvalila vilama i skupim stvarima koje joj je upravo on obezbedio. Takođe, nije tajna da on ulaže u njenu inostranu karijeru, a ona to vrlo često sa ponosom ističe.