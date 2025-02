- Stalno me to pitaju i stalno nas upoređuju, ali meni se čini da smo mi kao levo i desno. Nismo uopšte slični. On je izdao 1993. ili 1994. svoju pesmu, a ja sam tad izdao moju "Čudna žena beše Vera". Možda zbog toga što smo tad u tom istom periodu pogodili publiku pa je krenula ta neka priča. Ljudi su možda vezali tu neku moju priču za Lukasa, ali ja to ne vidim tako.