Milica otkrila da li postoji mogućnost da se pomiri sa Santanom

Slušaj vest

Milica Kemez progovorila je o razvodu od Bore Santane.

- To je toliko velika glupost. Mi smo svakodnevnono javno eksponirani, ja nisam to otkrila nego je neko dru*ara. Bora i ja trenutno nismo zajedno, za sada je takva situacija, on je bio u inostranstvu pa nismo ni mogli da pričamo - rekla je Milica pa je otkrila da li su priče za Enu Čolić tačne:

Foto: Petar Aleksić

- To za Enu je bilo ranije, a sada nije bilo ništa, ja ništa nisam našla u njegovom telefonu kao što se piše, sada su neke druge stvari u pitanju.

Milica je otkrila da je zbog mnogih nesuglasica rešila da napusti zajednički dom.

- Ja sam otišla, bilo je svega. Nažalost kada nešto ne ide, to treba prekinuti, ne treba ništa trpeti danas, ali ja i dalje verujem u pravu ljubav. Moram da kažem da on sebi zida kuću, a da li će prodati stan kao što se piše, ne znam, to je njegovo.

Foto: Print Screen

- On je taj koji je želeo svadbu, venčanje u crkvi, ja sam mislila da će ga ljubav promeniti, ali izgleda nije. Ja sam sada sebi dala vremena malo da odmorim od svega, nije tu došlo do razvoda, ali ako dođe do toga bićete obavešetini. Ja sam dovoljno sazrela da mogu da pogledam širu sliku šta mogu i šta zaslužujem. Tu je bilo nepoštovanje mene, a ja želim da me neko poštuje. Ljubav je dvosmerna ulica i sve to mora da ide sa obe stane, ne može samo jedna osoba da spušta ruku, a dugo smo mi zajedno da bi on mogao da se promeni. To u meni dugo traje, ne mogu da se setim koja je bila kap, ali se dugo to meni motalo po glavi. Gledali su svi kada smo mi bili u Zadruzi, bilo je tu svega, a i posle toga, mnoge stvari nisu bile sjajne. Meni su se desile neke stvari zdravstveno i ja moram da budem dobra sebi - rekla je Milica i otkrila da ne želi da govori o svom zdravstvenom problemu - rekla je Milica pa je dodala šta joj je Bora rekao:

Milica Kemez venčanje sa Borom Santanom:

1/20 Vidi galeriju Milica Kemez venčanje sa Borom Santanom Foto: Printscreen Instagram, Petar Aleksić

- On je prvo bio ljut pa se svađao, a sada spušta loptu i govori da će se sve promeneniti, ali ne znam... Videlo se sve od početka našeg odnosa da sam se ja borila mnogo, praštala sam, prelazila sam preko svega, to sam radila zbog ljubavi, to je bila velika ljubava, ali ne želim da prelazim više - rekla je Milica sa suzama u očima. Nažalost mislim da je nemoguće nastaviti naš odnos, najveća je tragedija biti u nečemu što ne ide.

Kurir/Pink.rs

Medeni mesec Milice i Bore: