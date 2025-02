„Sani je bio od 12. do 24. godine u grupi, zajedno su krenuli da rade. Sani i Đoganijevi nisu u rodu, zajedno su krenuli da se bave plesom, oni su komšije, Sani, Gagi, Đole, Baki, Dača Dak i tako dalje. Oni su svi bili u grupi Đogani Fantastiko kao plesači. Ja sam u grupi bila od svoje 18. do 25. godine – dok se nisam porodila. Tada sam rekla Saniju da treba da osnujemo svoju grupu jer sam mislila da mi to možemo. Nisam htela nikome ništa da otimam, ali tada je Đole mislio… Sani je bio Đoletu i Slađi desna ruka, bio je njihov najbolji igrač… Kad imate najbolje igrače, dobre ribe i frajere, onda imate marketing.“