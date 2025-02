- To me stalno pitaju, stalno me vežu za Lukasa, ali meni se čini da smo kao levo i desno, nemam veze. On je izdao 93. i 94. godine svoju pesmu, ja sam izdao svoju pesmu "Čudna žena beše vera" isto tada, pa možda smo se u nekom tom istom periodu pogodili, te su ljudi vezali za Lukasa moju priču, ali ja to ne vidim, tako da ne znam.