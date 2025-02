- Koliko ga ja poznajem, loš čovek nije, ali voli da popije. Sedeli smo zajedno tu u dvorištu, pričali, to je život. Nešto je mlađi od mene, ja sam ga savetovao kao pokojnog brata da prestane da pije, ali ne vredi, nije hteo da posluša. Rekao sam mu da batali to, šta će mu to u životu. Eto, izneli su ga iz kuće, nije mogao da izađe koliko je bio pijan. Normalan je kad ne pije, a kad popije, šta da vam kažem. Nezgodno je to. Dolazio mu je i brat. Šta da se radi. Ćerka ga čuva, to je dobro - poručio je Dragomir.