- Krila sam trudnoću od oca, jer je bio strog. Bilo me je sramota. U kući je bila neka porodična svađa početkom 1996. godine, sećam se, a meni su hormoni podivljali, bilo mi je i vreme da odem. Moj suprug baš i nije bio spreman na sve to, bio je uplašen, ali je imao ženu lavicu da preseče - rekla je Natalija.

- Kad sam odlazila iz porodične kuće rekla sam roditeljima da sam trudna. Mama je bila u šoku, a tati je trebalo mesec i po dana da shvati. Stalno je dolazio kod mene na posao da pita da li je to istina, ja sam stalno govorila da se skloni, bilo me je sramota, mnogo. Nisam znala da ću se udati trudna i da mi roditelji neće biti na svadbi - dodala je ona.

- Udala sam se tako što sam prijateljima rekla da ponesu lične karte, niko ništa nije znao. Udala sam se na petak 13. u 13 časova. Javila sam se mami i tata, a tata je rekao: "Jelice, je li ona normalna, danas je petak 13.", niko nije znao sem Sanijeve majke i sestre, čak ni kumove nisam zvala - istakla je Natalija. Nismo pravili veliko veselje, ja to ne podnosim, ta slavlja, to veliko, to je meni stres. Mnogo ljudi znam koji su se venčali tamo i ovamo, pa danas nisu u braku, nažalost - zaključila je.