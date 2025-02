- Treba Helenu da odbranim od nje same, od njene ličnosti koja je slična mojoj. To je meni jedan vrhunski zadatak. Kod nas je drugačije, malo su kod Jovane, malo kod mene i moje partnerke i tu se svašta dešava, ali smo nas dvoje isti roditelji - rekao je Sale za WTF radio.

- Razvod je jako bolan, a naročito što deca svih tih ljudi to čitaju. Situacije koje isplivavaju o razvodim dolaze do javnosti isključivo zbog aktera, mislim da sve može da ostane u porodici, ukoliko shvate da je najveći interes psihičko zdravlje sopstvene dece. To je stvar izbora, ja sam odlučila da tu situaciju proživim u miru. Na meni je da čuvam svoju privatnost, sve je stvar izbora, to je najveće blago ko uspe to da sačuva - izjavila je Jovana.