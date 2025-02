- Neko može da se uvredi kada ga nazovu voditeljka! Verovatno se vređa onaj kome je voditeljski posao da svojim gostima služi slane rolate i na silu se smeje, kao mnogi koji su prozivali nas voditelje iz rijalitija. Ja opet kažem, nek dođe bilo ko od tih voditelja koji služe meze i smeju se iz čista mira, da odrade emisiju koju ja vodim. Smatram da sam ultra talentovana jer sam bez iskustva uspela da budem to što sama sada - rekla je ona tada.

- Oduvek sam bila hrabra... Nikad nisam razmišljala šta bi bilo kad bi bilo već sam se uvek za sve u životu usudila! To je i moj savet mladim devojkama - rekla je Šopićeva tada.

- Izgubio se kriterijum u našem poslu. One su postojale i ranije, pa su dobijale na kašičicu tu pažnju. Znalo se šta se može, a šta ne može. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dve godine kaže meni ‘zdravo koleginice’ jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja - rekla je Lea.

- To je sramotno za našu profesiju, onda imate tabloide koji to podrže i vi posle dve godine pomislite da je moguće da neko bez znanja dobije priliku da nešto predstavlja na ekranu, bilo koja televizija, sa nacionalnom frekvencijom, privatnom – nije bitno bitno je da smo mi sami učinili to da naša profesija više ne postoji i da je televizijski novinar profesija koju može da radi svako - ispričala je ona.