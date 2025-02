- Načuo sam od kolega da su Branka Pujić i Dragan Jovanović kupili kuću nadomak Herceg Novog i neke od mojih kolega su ih vozili. Ali ovog leta i meni je pripala ta čast da vozim Branku i njenu ćerku Anđelu Jovanović. Sećam se da sam ih vozio do manastira Savine u Meljinama i baš su me oduševile. Neki pričaju da su glumci nadmeni, ali ja to ne mogu da potvrdim, na mene su Branka i Anđela baš ostavile dobar utisak– kaže Stojanov i dodaje: