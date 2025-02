Bogoljub se oženio Milankom Karić, a čuvena je njihova priča o upoznavanju. To se desilo kada je Bogoljub imao 18, a Milanka svega 15 godina.

Hafa i Dragomir Karić su u mirnoj bračnoj luci vec duže od 50 godina, a za to vreme su dobili četvoro dece i čak 13 unučadi.

Prema poslednjim informacijama do kojih je moguće doći vrednost imperije Bogoljuba Karića i njegove porodice procenjuju se na 940 miliona evra .

Da ne bude zabune, ovo nisu pare koje ona ima na svom računu već je to cifra do koje se dolazi kada se podeli ukupno procenjeno bogatstvo čitave familije sa brojem članova, tako da bi, ukoliko bi došlo do podele imovine ovoliko pripalo svakom članu.