- Bio je to deo koncerta kada sam ja bula ispod bine, sedela sam na stolici. Tu je stajao lift koji je bio dole. Obično kada sedim na toj stolici, istežem se i velika je sreća što tada nisam radila tu vežbu istezanja kičme prema podu, jer sam u jednoj sekundi videla našeg kamermana kako ide unatraške i samo sam pomislila da će pasti. Nisam znala da će pasti na mene - ispričala je pevačica za Extra FM.

Brena je potom ispričala kako je našla snagu da koncert održi do kraja.

- On je pao direktno na moje noge. Osetila sam jedan užasan bol. U to trenutku je počela pesma "Pazi kome zavidiš". U toj sekundi se kamerman pomerio i ja sam osetila da je nešto slomljeno. Pošto sam sedela i pevala tu pesmu, osetila sam samo kako mi noga otiče i kako me steže kaiš na sandali. Bila sam svesna da neću prekinuti koncert, da ne sme niko ništa da zna i da ću poslednjim atomima snage izdržati koliko moram.