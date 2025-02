- To se dešavalo krajem marta. Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih, ali ga nije bilo. Vraćam se normalnom životu iako i dalje osećam bol. Sve bilo ok dva dana dok nisam osetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah - pričala je Karleuša, koja je dodala da nije posumnjala na koronu jer je virus preležala godinu dana ranije.

- Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vreme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala - ističe Olja i napominje da je izuzetno važno slušati savete lekara.