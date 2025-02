- Negativni komentari me ne dotiču. Žalosno je jedino što pominju mog sina, a kada mi je bilo najteže, niko od tih ljudi nije ni pomislio da me pozove i pita da li mi nešto treba. Profil sam otvorila kako bih zaradila novac za sve što mi je potrebno i na to gledam kao na svaki drugi posao. O ciframa ne želim da pričam, ali ne zarađujem previše. Svakako, nisam rasipnik i mom detetu i meni je to sasvim dovoljno. Komentara će uvek biti, ali sam shvatila da je ovo Balkan i da se prihvataju mnogo gore stvari, a osuđuje se slikanje za Onlifans - kaže Dabovićeva.