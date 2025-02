- Ma dobro sam, a što se tiče srca, staće jednog dana, a za sada je kao kod junaka. Bio sam u petak na kontroli, pa sada moram da idem na sondu, da mi urade pregled, da vide da li mi se diže dijafragma i da li to utiče na srce. Još uvek idem na ispitivanja, samo prošle nedelje sam tri puta davao krv. Doktori kažu da mi stanje ide ka boljem, ali da imam neko zapušenje kanala, pa sada moraju to da otpuše, ali ne znam kako će, nadam se da će biti dobro - rekao je Taki.

- Ne komentarišem takve stvari, mi smo otišli i ispoštovali ženu. Od 800 ljudi koliko je prošlo kroz rijaliti, samo su došli Mina, Bora, Ermina i Maja. To što smo uradili selfi za stolom, to je bilo mahinalno, to je sveto mesto, koje nije za takve stvari. Razočaran sam, četvoro ljudi samo iz rijalitija da dođe, Osmana i mene ne računam u to, nego pričam samo za ljude koji su bili u beloj kući. To je nepoštovanje, nemam reči - istakao je on.