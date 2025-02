- Prava svadba će se desiti sigurno, zašto se ne bi desila. To moram da vidim sa sestrom Majom da mi ubode neki termin između nastupa za svadbu - našalila se Rada pa nastavila:

- Kada izađe album, mislim da je red da ja napravim jedan koncert, da se udam, rodim dete i da idem da ležim negde, da me nema i da me niko ne zove. Ja imam puno ljubavi u sebi, pa sam se otvorila i za neke nove ljubavi - rekla je pevačica, ali je bila jasna kada je tajming u pitanju:



- Što se tiče vremena kada će sve to da se desi, nigde mi se ne žuri. Takve stvari ne mogu da se tempiraju i ne volim da mi neko vrši pritisak oko toga. Neću da me neko tera u brak na silu, već smatram da će sve to da dođe kad treba, kao i sve u životu. Isto je i sa decom, i sa partnerom i sa svim.