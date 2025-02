- Moj tata, od svega što je u životu radio, uzme stari gramofon, pojača mu motor, stavi bele pločice i boju na gramofon i on kako se vrti razbacuje boju. Pravile se razne prelepe šare. On je to posle sušio i prodavao za 8. mart mučenik. Znaš kako je bio dovitljiv - rekao je Kristijan .

- Pokazaću ti, imam jedno pet ili šest slika njegovih koje sam sačuvao. Uradio je mene, Kristinu, njega i majku sa fotografije. Običnim olovkama i to na bež jastučnici i napisao moja familija. To mi je najvrednija uspomena, da mi neko da 20 miliona, ne bih to prodao. Jedno đubre ga je plaćalo da slika slike i potpisivao se na njima. Jednom me je odveo na posao da vidim, ja tada nisam razumeo njegov posao i to me najviše srce boli, jer nisam mogao da rezonujem šta on radi. Neko je na konto njegovog talenta zarađivao mnogo, a on je dobijao mrvice. Danas da nađem tog čoveka, oteo bih mu sve to i vratio potpis svog oca na njih -rekao je Kristijan.