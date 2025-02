- Javni posao nije nimalo lak, često sam se pitala da li mi to zaista treba . Iako u jednom periodu života nisam prihodovala od svog posla, nisam se bavila estradom, bila sam izložena svakakvim naslovima i pričama, koje nisu ni prošle pored istine. Tada sam bila jako nesrećna i upravo zato sam pravila pauze, jer mi je bilo svega preko glave - započela je Kaja i otkrila kako se izborila s tim osećajem.

- Borila sam se kako sam znala i umela! U jednom momentu sam bila prinuđena da potražim pomoć psihijatra. Nisam videla drugi izlaz, jer sam imala akutno stanje uma i nisam mogla sama da prebrodim to.

- Lepota olakšava put do nekih stvari, ali moraš znati da rukuješ njome i da je iskoristiš na pravi način. Meni je u mnogim situacijama otežala... Lepe žene moraju stalno da dokazuju da one nisu samo to, jer je fizički izgled najprimetniji. Lepim ženama se osporavaju pamet, obrazovanje, talenat... - istakla je ona.