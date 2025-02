Estradne zvezde na srpskom nebu ne zaostaju za svetskim džet-setom, pogotovo kada je reč o trošenju novca na skupe krpice, tašne, cipele, nakit... Ogromno bogatstvo troše kako bi došli do brendiranih stvari, a za neke čak čekaju i po nekoliko meseci kako bi svoje "modno carstvo" upotpunuli.

Balkanska diva Dragana Mirković otvorila je vrata svog luksuznog garderobera u dvorcu u Ebenfurtu . U pevačicinom modnom carstvu preovladava bela boja sa zlatnim detaljima, a ormari puni garderobe najprestižnijih svetskih modnih kreatora prostiru se od poda do plafona. Versaće, Luj Viton, Dolče i Gabana, Karl Lagerfeld, samo su neki od brendova, koje Dragana ima u svom garderoberu. Štikle, tašne, šeširi, haljine, naočare, parfemi su nešto na čemu zvezda ne štedi, a koliko vodi računa o svakom detalju, vidi se i po tome što je kolekcionarka celih kolekcija nekih brendova, pa tako na primer, u svom dvorcu ima i cipele, tašnu i maramu istog limitiranog printa čuvenog italijanskog dvojca, čime mogu da se pohvale samo retke zvezde iz svetskog šou-biznisa.

- Dosta ulažem u garderobu, ali se ne kajem, jer to je šou biznis, to je neophodno ukoliko želite da se izdvojite. Pogotovo u Americi gde ja gradim karijeru - kaže Didi.

- Štikla je preko 30 centimetara i moja ćerka ih zato zove Ledi Gaga. Na njihovoj kutiji je pisalo da su opasne po život i da oni ne odgovaraju ako slomite nogu ili nešto slično tome. To je stvarno pisalo. Mnoge svetske zvezde ih nose za slikanje i poziranje, ali nisu baš za hodanje. Jako sam oprezna u njima - priča Dijana sa osmehom, a ima i poseban deo ormara gde su torbe.

Garderober Jelene Karleuše važi za najbolji i van granica Balkana. Ona ne krije da je moda njena strast i da je to jako skup hobi. Pevačica jako mnogo ulaže u svoj garderober i to je pravo blago. Ona poseduje fantastične komade, dobre cipele, kolekciju naočara, a o njenim preskupim tašnama se ne prestaje pričati, vrede više od milion evra. JK je veliki fan stranih skupocenih brendova, počev od nakita, šešira, kaputa, preko kompleta, haljina, do suknji, sakoa.