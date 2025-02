Manojlovićeva je svojevremno bila u vezi sa Milanom Stankovićem sa kojim je, nakon kraha ljubavi ostala u dobrim odnosima. Iako nisu više emotivni partneri, Milan i Rada su bili jedno drugo najveća podrška i oslonac. Pevačica je u više navrata isticala da na sve načine pokušava da natera Milana da se ponovo vrati na muzičku scenu, iako on to odbija.

Kako prenose mediji, bivši partneri su se, zbog celokupne situacije, udaljili i više se ne čuju, Naime, Milan ne želi da se javlja Radmili, koja je zaljubljena, kako ne bi uticao na njen odnos sa poznatim sportistom. Nemu je stalo do njene sreće i smatra da je to ispravna odluka. Manojlovićevoj je u početku to bilo čudno i malo se ljutila na svog bivšeg dečka, jer su nakon svega bili veliki prijatelji, ali je shvatila da je ta odluka ipak najbolja.