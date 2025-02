- Sve što se u meni skupljalo sedam godina, eksplodiralo je u trenutku. Istinu koju sve to vreme tražim još nisam našao. Tražim nešto, a znam da to ne mogu naći. Zapravo, istinu znam, ali hteo bih da je znaju i drugi ljudi. Hodam cestom, gledam decu, setim se sina. Ne mogu da objasnim taj čin, to je stvar trenutka. Čudo je što sam uopšte ostao živ - rekao mi je Mišo u intervjuu, tri nedelje nakon pokušaja samoubistva, prenosi "24sata.hr".