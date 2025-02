Brak nije trajao ni mesec dana, zato što sam od njega doživela stvari gde on ne odlučuje u svom životu, nego njegovi roditelji

Manekenka Ivana Korab je rođena Beograđanka, ali je život i manekenski poziv koji je odabrala odveo u Ameriku gde je upoznala svog prvog muža, a posle toga joj se desilo i najveće razočarenje.

„On je Šveđanin crnogorskog porekla koji je završio sebi američke papire, kao i većina naših ljudi, koji u stvari nisu Amerikanci, samo su tamo dovoljno dugo da mogu da dobiju njihove papire. I onda je u mom, to je ono negde što ti, što kažu, uvek nađeš ili oca ili majku kao prosto ličnost za koju se vežeš i koja ti je bliska, sa kojom želiš da ti posle bude partner, sličnosti neke, ali to nije bilo nigde slično. Ja nisam imala dovoljno nekih iskustava i onda je to meni bilo više neka zaljubljenost“, počela je priču manekenka.

Ivana Korab i njen, sada već bivši, partner su se venčali u Budvi, a kako ističe svaki detalj na venčanju je njegova porodica želela da uništi. Brak je trajao mesec dana.

„Brak nije trajao ni mesec dana, zato što sam od njega doživela stvari gde on ne odlučuje u svom životu, nego njegovi roditelji. Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gde će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim. Ne može on da mi priča šta ću ja da radim, nego da se dogovaramo“, pričala je Ivana.

„Ma ni moji mene nisu kanalisali, a kamoli njegovi. Tu smo se mi rastajali nekoliko puta, ali mislim da je to generalno balkansko negde, taj neki inat, ego, sujeta, šta god, ja ću to da ispravim. Ja nisam gubitnik, ja ću to da popravim. Mislim da me je to guralo više i da te neke, što kažu znakove upozorenja, nisam doživljavala na pravi način, jer sam ja smatrala da ja nisam gubitnik, ja ću to sve da popravim, jer to može da se popravi. U tom periodu, pogotovo kada nisi dovoljno zreo, nisi svestan šta treba da pustiš, a za šta trebaš da se boriš. Jer, pogotovo kada si jak, a ja smatram da ja jesam jaka osoba, nisam morala baš toliko da budem jaka. Bilo bi bolje da sam pustila da budem onako krhka. I onda kada su mi čak i govorili da sam previše, da nekako imam mušku energiju, tek sam shvatila sada, pored mog supruga, ti imaš mušku energiju onda kada moraš da je imaš. Mislim da nijedna žena nije toliko jaka, zato što ona to želi da bude, prosto zato što mora.“

Cela svadba je bila problem

„Nisam želala to da pričam, ali moram da vam kažem da biste shvatili. Ceo problem je bila svadba sama, tako da je svima bilo jasno odmah tu. Njegovi su meni napravili pakao tu i onda je prosto to, on je to dopustio. Da je on mene stegao za ruku i rekao: ‘Ljubavi, ne brini, posle ćemo mi sami’, drugačije bih ja to gledala. On mene nije pogledao dok je njegov otac pravio haos. Moja kuma, pritom ja ne pijem alkohol, ja znam da je meni šnajderka govorila: ‘Molim te, prestani da mršaviš, ja nemam više gde ovo da uzmem’, jer sam ja na haljini imala mrežicu neku, ona je rekla: ‘Ja tvoju haljinu više neću moći da suzim’. Ja inače nisam ta mršava manekenka vešalica, uvek sam onako bila u treningu, fit. Ja nikada mršavija u životu nisam bila, jer je meni prosto stres pojeo sve unutra i on je sve to dozvolio“, kaže Ivana Korab.

Noć pre otkazala venčanje

„Poruče pesmu srbijansku, oni prekidaju mora crnogorska. Moja prijateljica, jedna poznata glumica, dovodi trubače, njegov otac isteruje, vrišti na nju: ‘Ivana se ovde ništa ne pita’. Ona, mislim, prosto, odvratna situacija. Zato kažem, ko god je bio tu, njemu je bilo jasno, znajući mene jer ja sam noć pre toga, njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu i ja sam otkazala venčanje. Moja kuma i moja majka: ‘Nemoj’, 130 i ne znam koliko ljudi, 45 iz Amerike, gde… Ma neću da se udajem, neću, neću i neću. Ne može. Meni možete raditi šta hoćete, mog oca ne možete da dirate. I onda su me oni nagovorili da ipak ja to, da kažemo, kao, ne uzmem baš tako, nego ajde. I onda je njegov otac napravio havariju, čak je i on zaplakao u jednom momentu i rekao: ‘Tata, zašto mi to radiš?'“, priča Ivana.

Ja njega lakše prebolela

„Izgledala sam najsrećnija moguća. Ja imam inače taj neki prkos, šta god u sebi, nećeš me slomiti. Ti me nisi napravio, nećeš me slomiti. I taj osmeh koji sam ja imala, pritom sam, kažem vam, bila struk, mi je bio ovakav, ja nisam parče hleba stavila taj dan u usta. Mama mi je dala tabletu za smirenje, to se sećam, ja koja nikad ništa nisam uzimala, ja sam taj dan popila tabletu na prazan stomak. Ne volim da pričam javno, jer će da krenu da se protežu neke priče iz prošlosti“, kaže Ivana i napominje da joj je samo nekoliko dana posle toga otac završio u bolnici:

„Tata mi je završio u bolnici predinfarktno stanje posle pet dana. I ja sam rekla: ‘Ja se razvodim’. Tako da, eto, to je bio razlog i onda…“, govorila je Ivana u emisiji.

