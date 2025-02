- Boba i ja smo bili na putu kad su nam javili. Moram da priznam da sam to i očekivala, zato što je to logično i normalno. Ne postoji ništa na ovom svetu što nas može toliko obradovati kao kad čekamo još jednu prinovu u našoj familiji. Uvek kažem da se kod nas rađaju dečaci, ali imam utisak, intuicija mi govori, da postoji mogućnost da ćemo imati jednu preslatku devojčicu - rekla je pevačica.

- Bio je to deo koncerta kada sam bila ispod bine, sedela sam na stolici. Tu se nalazio lift, koji je bio dole. Obično kada sedim na toj stolici, istežem se i velika je sreća što tada nisam radila tu vežbu istezanja kičme prema podu, jer sam u jednoj sekundi videla našeg kamermana kako ide unatraške i samo sam pomislila da će pasti. Nisam znala da će pasti na mene. On je pao direktno na moje noge. Osetila sam užasan bol. U tom trenutku je počela pesma "Pazi kome zavidiš". Kad se kamerman pomerio, osetila sam da je nešto slomljeno. Pošto sam sedela i pevala tu pesmu, videla sam kako mi noga otiče i kako me steže kaiš na sandali. Bila sam svesna da neću prekinuti koncert, da ne sme niko ništa da zna i da ću poslednjim atomima snage izdržati koliko moram. Da padnem ili se onesvestim, to je stvarno nešto što nisam bila planirala - prisetila se ona, pa nastavila: