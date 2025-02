- Za mene je to vrlo intimna stvar. Danas je to kod nas i dalje tabu tema. Ljudi ne znaju šta znači botoks, meni je to neverovatno. Nikad u životu nisam radila botoks. Ljudi su potpuno neinformisani - pričala je u popularnoj emisiji ćerka Svetlane Cece Ražnatović.

- Razumem kada se žena oseća nesigurno zbog nosa ili grudi...i potpuno sam za to. Svi to rade, samo što svi lažu! Meni je nos odavde do Batajnice na toj slici koja kruži. Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala, samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala. Imala sam tu nesigurnost oko nosa i to sam korigovala. Neću sada da pričam da sam imala devijaciju pa sam morala, nisam zbog toga uradila, okej, imala sam i devijaciju, ali... Prosto sam želela i to sam uradila, i to je to - zaključila je Anastasija u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.