- Otvorim ja pismo, kad u pismu piše broj telefona da, ako želim da mu se javim, ima nešto važno da mi kaže. Nikada se nisam javila jer sam se plašila šta će mi još reći. On mi je napisao da ću imati užasnu saobraćajku, toliko užasnu da moji neće moći da me identifikuju koliko ću biti ugljenisana. Kao, kola će da se zapale i ja zajedno s njima. Posle toga je u mene ušao opasan strah, pa ja od tada samo sporo vozim. Obožavala sam brzu vožnju i brza kola do tog momenta. Onda me je obuzeo strah i oprezna sam jer se plašim da će se to kad-tad obistiniti - zaključila je popularna pevačica, koja se posvetila unucima, pa je retko ima u medijima.