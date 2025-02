"Nikada nisam hteo da dajem novac na gluposti i uvek sam ulagao u sebe i u svoj izgled. Danas odlazim u teretanu samo dva puta nedeljno i to je dovoljno da izgledam ovako. Ceo život vežbam i plešem i moje telo je sve to zapamtilo, pa tako danas ne moram mnogo da radim na svom telu da bih izgledao ovako. Bitno je i to što živim zdravo, ne pušim, ne pijem. Rano ležem da spavam. Potrebno je neko odricanje da biste bili zgodni, to je neminovno", pričao je Đogani.