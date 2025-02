– Inače živimo u Švedskoj, to možda niste znali, ja sam tu sada zbog takmičenja i nastupa koje imam. Mnogi kažu da je Švedska mnogo depresivna i hladna zemlja, ali ja se ne slažem. Što se tiče vremena, jeste tako, ali ja volim da sam u kućnoj atmosferi, volim da odmaram i da sam u opuštenom izdanju. Muž živi u tamo, kada sam se udala, tada sam se preselila. On je inače poreklom iz Crne Gore, mogu da kažem da sam crnogorska snajka, odlično su me prihvatili i imam veliku podršku i od njih – kazala je ona ranije za "Grand".