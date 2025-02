- Malo sam se odmorila, dobro sam. Videli ste me na bini, guštam, puna sam energije, lepo mi je uvek s mojom publikom. Ja toliko volim svoj posao i toliko volim biti na toj bini. Dobro je sve dok sam s njima. Bavim se zdravljem trenutno, situacija nije baš najbolja , ali će biti sve dobro, rešavamo to - rekla je Jelena.

- Ništa mene ne nervira. Mene jedino ljuti to moje zdravlje koje nije onako kako bih ja htela i što me ne sluša kao nekad. No, zaista se trudim da živim zdravo, puno da odmaram. Ipak, stres nekad odradi svoje, ali ne dam se ja - dodala je.