- To je generalno bila neka osveta, bila sam mlada i naivna, zaljubila sam se i svašta nešto se tu izdešavalo.

- To je sada iza mene i ja se nosim sa tim. Ne kajem se što sam to uradila. Svašta se pisalo, pola od toga možemo da bacimo u vodu, ja nikada nisam davala izjave šta se zapravo desilo. Na sudu sam se branila ćutanjem, potpisala sam da sam kriva, lagala sam na sudu, to je tako otišlo. Bila sam na izdržavanju kazne, proces je završen i ja sam izašla.