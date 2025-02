- Ono što ja vidim da moj Jovan već vidi, to sam već rekla. Samo sam potvrdila da ja vidim ono što moj sin već vidi kada su on i Ena u pitanju. I tu je tačka. To oko Sofije, to su milioni gledali. To je bila igrica "Ili-ili", ja ne želim nikoga tamo za snajku. To nije moja želja, ja nemam želje, moj sin će imati želju, to je bila samo igrica. Neka svako razmišlja na svoj način, ima pravo - rekla je Zlata za Pink.rs i zaključila: