- To je posebna priča i posebna ljubav, morate voleti to da bi radili, kao i muziku. Sidik kako je stasao zavoleo je taj posao i pomaže nam kad ima slobodnog vremena - rekao je Sidikov tata.

- Jednom nam se pokvario radio i primetio sam da im je čudno. Dosta dobro reaguju na pesmu, bolju reprodukciju imaju uz muziku. Volim ja sve životinje, i to životom, što bi se reklo. Jednostavno, kada si duže sa njima, vidiš da i one tebe zavole. Ja ne mogu da razumem ljude koji ne vole životinje, istakao je Šabanović.

- Ja volim ovaj posao, volim da radim sa velikim mašinama i to od malena. Moram da priznam da sam primetio da je ljudima čudno kada me vide na traktoru, a gledaju me i na televiziji. Ja svuda idem traktorom po cestama i selima. Raja kad me vidi u traktoru veli ‘Otkud on u traktoru?’. Verovatno mnogo njih ne zna čime se ja u stvari bavim, ali ja sam takav. Smatram da koliko god neko imao ili nemao, treba da ostane isti - rekao je Sidik.