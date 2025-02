- Kada su me pozvali iz “Plejboja”, katogorički sam rekla ne. Ali taj razgovor je čuo moj suprug Joca, koji me je ubedio da se slikam! Rekao mi je da to može da bude pun pogodak za moju karijeru, da imam lepo telo koje treba pokazati u tako prestižnom časopisu. Dakle, muž me je nagovorio da se skinem i njegova podrška mi je bila izuzetno bitna. Malo kasnije pozvala sam ih i rekla da pristajem - ispričala je jednom prilikom Milica.