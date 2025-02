Na jednom Novakovom meču protiv Petra Kačina, pored porodice koja je uvek sa njim, u loži se našla i misteriozna devojka koja je bila sa njima, a koja je mnoge podesetila na Jelenu, te su se pitali o kome je zapravo reč. U pitanju je dadilja Stefana i Tare Đoković, koja je pratila Novaka i na mastersu u Torinu. Ona je sve vreme uz decu, a kako Đokovići strogo vode računa o njima, mnoge je zanimalo ko je osoba kojoj su dali to poverenje da brine o njihovim naslednicima.

“To je sjajno pitanje, kao roditelj se često pitam kako da budem i dovoljno jasna našoj deci, i dovoljno autoritativna da zadržim određene granice koje ne mogu da pređu. Često mi je to teško ukoliko nisam emotivno regulisana i ukoliko me osećanja preplave. To je razlog zbog čega mnogi roditelji reaguju previše popustljivo ili strogo, deca nemaju balans i konstantnost od strane roditelja. Idemo iz jednog ekstrema u drugi. Njima treba normalno okruženje da bi mogli da se razvijaju”, pričala je ona.