- Desilo se to da sam radio 18. rođendan, sve je bilo super, veselo… Domaćin me zamolio da ispoštujem njegove prijatelje i došao sam do stola gde su oni bili. Taj čovek je odmah bio neprijatan. Ja nisam znao ni ko je, niti me to zanima, jer ja kad radim, nikad ne pitam ko je i šta je, već ispoštujem svakog maksimalno. Pitao sam čoveka koju pesmu želi, a on mi je onako drsko rekao: ‘Stoj tu!’ Rekao sam: ‘Dobro, stojim. Kažite koju pesmu hoćete’, a on je odgovorio: ‘Reći ću ti ja.’ Od starta je bio drzak i bezobrazan, pričao je pevač.