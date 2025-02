Takmičenje "Zvezde Granda" prošle godine proslavilo je dve decenije postojanja, a za to vreme iznedrilo je mnoge pevače, od kojih su neki danas najangažovaniji na Balkanu.

Prvi pobednik "Zvezda Granda" bio je Branislav Mojićević , koji je tada bio gimnazijalac. Snimio je svoj albom prvenac 2005. godine, a njegov najveći hit do danas je ostala pesma "Stara ljubav". U karijeri nije imao skandale, te svojim glasom privlači publiku gde god da nastupa. Zabeležio je pobedu i u drugoj sezoni emisije "Tvoje lice zvuči poznato", gde je pokazao talenat za imitaciju. U međuvremenu se oženio, dobio sina i ćerku, pa se razveo.



Dečko koji je dokazao da u "Zvezdama Granda" ne mora da pobeđuje samo narodna muzika je Dušan Svilar. On je tokom ovog takmičenja najčešće pevao pesme Zdravka Čolića, a potom snimio duet sa Kemalom Montenom. Dušan se uvek držao svog pravca i nije skliznuo u komercijalne vode. On je dobio stalni angažman u Pozorištu na Terazijama, gde je igrao u komadu "Fantom iz opere". S obzirom na to da se retko eksponira, publika ima prilike da ga vidi samo na nekom festivalu.