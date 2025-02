Vesna Đogani je nakon četiri godine priznala je sve o aferi njenog supruga Đoleta Đoganija i anonimne žene sa kojom je uhvaćen kako se ljubi u kolima! Kako pevačica kaže, ona je saznala sve to iz medija i kada ga je pitala o čemu se radi, Đole se pravdao da su to gluposti i da nije nista loše uradio jer ga je dotična poljubila "na silu".

- To je bila žena koja je u tom periodu baš bila povezana poslovno sa nama, nakon toga nismo više sarađivali. Recimo da sam mu progledala kroz prste tada, nije nakon toga više brijao. On je rekao da to nije tačno i da su gluposti, eto, ja sam mu poverovala. Videla sam šta sam videla, ali to nije bio realan dokaz za bilo šta. Bitno da nije nastavio da brija i šrlja - kaže Vesna i dodaje: