- Mario je išao s Milicom i na nastup. Kako ne bi izazvali pažnju i da ih neko ne bi slikao zajedno tokom dolaska, oni su u klub došli odvojeno. On je sedeo s društvom u jednom od zabačenih separea i uživao u pesmama svoje drage. Bio je baš veseo i dobro raspoložen. Jako je zaljubljen i ponosan na nju, to se vidi na kilometar. Sutradan je usledilo i upoznavanje s Mariovom porodicom. Svi zajedno su izašli na večeru, proveli su nekih dva sata u prijatnom razgovoru. Simpatije postoje sa obe strane, to je sve što ću reći. Iskoristili su malo slobodnog vremena, pa su i prošetali zajedno centrom Zagreba. Sve vreme su se držali za ruke i grlili i tu se uopšte nisu krili. Doduše, Milica je imala na sebi velike naočare za sunce i zimsku kapu, a kako je bila i bez trunke šminke, bilo ju je teško i prepoznati - dodao je naš izvor.