- Ranije se to drugačije gledalo, da mi sin bude muzikant. Bilo je ono da se završi škola, od čega ćeš da živiš, a da muzika bude sporedno. Ja sam počeo u horu, pevao sam u kulturno umetničkom društvu i onda je to sve krenulo. Ovde sam u Beogradu upisao Višu ugostiteljsku školu, ali je nikada nisam završio. Počeo sam aktivno da se bavim muzikom i tako je ostalo – kazao je Beki, pa otkrio da su ga podržali tek kada su ga prvi put videli na televiziji.

- Nisu mi verovali da sam snimio prvu ploču. Pojavio sam se na „Hit paradi“ koju je gledala cela Jugoslavija i tada su me videli. Nisu mogli da veruju kada su me videli i onda su shvatili da je to sa muzikom kod mene ozbiljno – zaključio je on.