- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala si*e jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude.