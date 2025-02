- Hvala Bogu da sam živa, posledica ima, vrat i ruka su mi povređeni ali trudim se da fizikalnim terapijama koliko mogu izvučem maksimum. Čovek me je udario nasred pešačkog prelaza, izleteo je pod gasom i oborio me. Ja se sećam tada jutro je bilo jako mirno, vodila sam dete u vrtić najnormalnije i u susret meni je jedna žena takođe prelazila ulicu. On se u tom trenutku pojavio niotkuda i presekao je ulicu i kako sam se okrenula, videla sam njega koji nije planirao da zakoči - rekla je Goga i priznala da su joj u tom trenutku prolazile najcrnje misli kroz glavu.