- To je bilo pre iks godina, baš sam bila klinka. Nisam mogla da otpevam pesmu, bio je kraj. Lik je došao tražio je pesmu, ja sam već produžila nastup, nisu dali morao je da bude kraj, on je molio, i onda je ladno izvadio pištolj u pucao sebi u nogu ispred mene. Dobro nije meni u glavu – rekla je Sandra.

– To je tad bio šok. On je pao, došla hitna pomoć, krvi koliko hoćeš, mene su sklonili - ispričala je u podkastu „Vostcast“.

– O tome svi pričaju, ali da jesam, očigledno se vidi. Ovo je već treći put kako sam uvećala grudi, nije mogla ta veličina da se stavi odmah na početku i jednostavno imala sam želju da to bude veće. Mislim da ne preterujem i da je sve to srazmerno. Telo se menja s godinama, sad sam krupnija i drugačija nego pre deset godina. Tada su te manje grudi išle uz moju figuru, a sada idu ove malo veće i to je to, više od ovoga neću – rekla je Sandra nedavno za domaće medije.