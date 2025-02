Kontaktirali smo i s Rokvićima. Danijel nam je u dopisu naveo sledeće:

- Pismo koje ste primili je, u najmanju ruku, neozbiljno. Naime, obraća nam se advokat iz Austrije u ime anonimnog klijenta. Međutim, i vi i ja vrlo dobro znamo da se radi o Zoranu Kalabiću. Vi to znate jer ste ušli u poslovni odnos sa njim, a ja već godinu dana vodim rasprave sa njim. Nažalost, kod Kalabića je mnogo toga diskutabilno, pa i njegovo prezime. Kada mu je firma u Austriji propala, preuzeo je prezime bivše supruge. Njegovo pravo prezime je Cvetković, što možete lako proveriti jer mu se rođeni brat preziva Cvetković, dok je on sada Kalabić iz Jagodine. Poznato je da je svojevremeno držao noćne klubove po Austriji, koji su kasnije zatvoreni, a svi znamo iz kojih razloga se takvi objekti najčešće zatvaraju - navodi on i dodaje:

- Tačno je da smo ušli u poslovni odnos. Moji programeri i ja radili smo mu softverska rešenja za njegov radio, a moja kompanija mu je iznajmljivala serverske resurse. U tom poslovnom odnosu Kalabić je napravio dug prema našoj beogradskoj firmi u iznosu od 100.000 evra. Paralelno s tim, njegova austrijska firma prosledila je mojoj austrijskoj firmi 25.000 evra. Međutim, nezadovoljan softverskim rešenjima, Kalabić je počeo da preti i mojim programerima i meni. Pre nekoliko meseci s nama je u kontakt stupio njegov advokat iz Srbije. Tada smo mu dostavili predlog kompenzacije dugovanja, s obzirom na to da se radi o različitim pravnim subjektima.