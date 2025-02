- Taj bokser koga je pomenuo Zahar je moj pokojni muž Mališa Nikolić. Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i venčali smo se u Smederevu 13. januara 1980. Venčala me je bivša devojka Saše Popovića. U januaru smo se uzeli, a u aprilu sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati dece, ali, eto, posle sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u saobraćajci 1983, kad je naš sin imao samo dve i po godine - počinje priču Spasa.

- Fantastičan! On je uvek imao originalne ideje koje smo zajedno sprovodili u delo. Ja sam šila suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, mnogo smo se šalili. Svi u bendu su me gledali kao sestru. Spasa je bila na korak do velikog uspeha kad ju je zadesila prva životna tragedija. Izgubila je bebu i to je zapravo bio razlog njenog povlačenja s muzičke scene.