Branko je to usnimio i detaljno objasnio sve svojim Instagram pratiocima.

Branko Babić i nova era Ratkova u emisiji "Sa Žikom po Srbiji" - Od svetskog majstora obrva do domaćina svinjokolja! "Moj najveći uspeh je što sam se vratio..." Foto: Kurir Televizija

- Ovu platforma je trebalo da visi iznad vode, ali je pala, pa smo preko nje morali da napravimo još jednu ploču i to sad nažalost izgleda ovako, a ne kako je zamišljeno. Sad izgleda kao jedna debela, velika ploča, koja ne lebdi nigde. Na kraju smo morali da stavimo zemlju i cveće da bi to izgledalo lepo - istakao je on, pa snimio krov i požalio se na još jedan problem.