- Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prestonice. Ovde im je jako lepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju. Mario ima uspešan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe - rekao je izvor za domaće medije.