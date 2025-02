“ Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo naš novi duet, koji je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničke ljubavi prema muzici . Ova pjesma je posebna za nas jer nosi snažnu emociju, a kroz nju smo spojili naše glasove i osjećanja na način koji dolazi iz srca. Rad na ovoj pjesmi bio je pravo uživanje -od prvih nota do završnih detalja u studiju. Nadamo se da će publika osjetiti energiju i poruku koju želimo prenijeti. Hvala svima koji su bili dio ovog projekta i koji nas podržavaju na našem muzičkom putu", rekla je Jelena Boljević, dok je Dino Beharovič otkrio kako je snimljen duet "Jači nego ikad":

„Ideja za ovaj kaver rodila se sasvim slučajno, dok smo Jelena i ja uživali u jednoj opuštenoj kafi. Bilo je to spontano, ali ujedno i vrlo inspirativno. Snimali smo u AS STUDIOTON-u kod Ace Sofronijevića, koji je kao producent donio neverovatnu energiju i stručnost u svaki deo ovog projekta. Njegova pažnja prema detaljima i profesionalizam u studiju doprinose svakom snimku koji izlazi iz ovog studija. Takođe, veliki kompliment ide i za ceo tim AS STUDIOTON-a koji je radio i spot za ovaj kaver -cela ekipa je pokazala visok nivo kreativnosti i strasti prema svom poslu. Uvereni smo da će rezultat koji smo stvorili zajedno dopasti našim fanovima.“