- Nikada nisam ušla u teretanu, međutim ja jesam sportski tip. I danas mogu da uradim zvezdu ili stoj na rukama, razgibana sam, to je sastavni deo mene. Dosta šetam i zbog ljubimaca, mojih kuca. Draže mi je da sa njima šetam po prirodi, nego da se družim sa ljudima. Nekako sam se više orijentisala na životinje, što ne znači da se ne družim, ali ne mnogo. Nikada ni pola sata ne trošim na nekoga sa kim nemam šta da pričam. Dosta ljudi je danas površno, a površnost je najgora osobina koju neko može da ima. Moramo da imamo temu, ja da pričam o firmiranoj garderobi, meni je to ponižavajuće. Takvi ljudi mi u širokom luku ne trebaju, smatram da su to promašeni životi - ističe glumica.