Situacija se naglo promenila kada je Gastoz saznao za Anđelin razgovor sa Stefanom Karićem.

Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić seli su da razgovaraju u kući "Odabranih" u pokušaju da pronađu zajednički jezik i reše nesuglasice koje su nastale nakon sinoćne emisije „Gledanje snimaka“.

Iako je razgovor u početku tekao smireno, situacija se naglo promenila kada je Gastoz saznao za Anđelin razgovor sa Stefanom Karićem.

- Evo, pomirili smo se i idemo dalje. Ja tebi sad kad smo se pomirili kaže da krećemo iznova, ali naš odnos kako sad ovde vodimo će da prestane onog trenutka kad prestane naš odnos. Mi nikad nećemo moći da se promenimo, koliko god želeli. Mi ćemo uvek da se nadmudrujemo, takve smo ličnosti i ovde niko neće da popusti. Kad neko bude popustio osetiće gnev da je donji. Ovako možemo da se gađamo dok ne prihvatimo da ne funkcionišemo i da je ovo iz šupljeg u prazno. Kad prihvatimo da ne prihvatamo jedno drugog, koliko god da nam je lepo - objašnjavao je Gastoz.

1/10 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz osvojili su srca publike svojom ljubavnom pričom. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Print Screen

- To nije tako kod mene. Ja nikad nisam rekla da je nama bilo loše u vezi - rekla je Anđela.

- Jeo sam g**na Anđela da ti se zgadim. Ne hvataj se za reči, suština je da ne funkcionišemo. Ne gledaj samo kad je bajno i sjano, tu nema šta da se menja. Do bajnog i sjanog dođe, ali mi kad se uhvatimo u klinč mi smo najgori. Ti i ja smo jedno drugome najveći neprijatelji. Kod tebe ne postoji opcija da kažeš da razumeš, možda i sad možeš da kažeš da je okej, a ti to nisi rekla. Kad je nama lepo u odnosu tu nema šta da se menja i tu plovima do j*ja - pričao je Gastoz.

- Zašto potenciraš loše stvari kojih je manje, a ne lepe? Ti si taj koji loše stvari predstavlja veće nego što jesu, a ja lepe stvari. Ja želim lepe stvari - govorila je Anđela.

- Ja ću da ti dam zeleno svetlo, daj molim te nas ti podesi. Evo ti štafeta, ti si vođa. Šta da radimo? Dajem ti štafetu da najbolje izvučeš iz svega što sam rekao, daj nam primer kako da funkcionišemo - dodao je Gastoz.

1/3 Vidi galeriju Gastoz o Anđeli Foto: Printscreen

- Mi nemamo razlog razlog za svađu i raskid, a raskinuli smo danas da nisam ni znala zbog čega. Ti sad ni zbog čega praviš od toga da će biti loše. Prestani više da pričaš o lošim stvarima. Daj da konkretno rešimo. Ja ću da se potrudim, ne želim da se nerviram. Ja kad se mnogo iznerviram imam gušenje... Znam da sinoć nisam ništa uradila i zabolelo me je - govorila je Anđela.

- Da li moram da pomenem Karića i tvoju odbranu njega? Kako si mogla da na staviš u isti koš? - pitao je Gastoz.

- Rekao mi je danas izvini i da mi je žao - otkrila mu je Anđela.

- Drago mi je da ste se pronašli mimo mene. Drago mi je da imaš razumevanja za njega - dodao je Gastoz.

- Mene ne zanima vaš sukob, to se na meni slomilo i na mom pranju zubića. On je mene ponizio to nije ništa sporno, šta je trebalo da uradim? Meni je bitno problem sa tobom da rešim. Prihvatam da je ispalo kao što si rekao. Ja u trenutku nisam smatrala da je imao namernu da me ponizi, a posle kad sam razmislila shvatila sam da nema koje druge namere. Ti si meni jedini bitan, samo može nešto za tebe da me zaboli - govorila je Anđela.

Foto: Printskrin

- Ja ću morati da se ponašam kao Marko prema Sanji, on mi je reper. To je to. Oni kako to rade je top - rekao je Gastoz.

- Ja samo želim ljubav, sreću i da se ne nerviram. Želim da tamo sve rešavaš sam. Želim da sedimo zajedno svaki četvrtak i tad mi treba podrška - govorila je Anđela.

- Sunce, oni nama puštaju klipove, a ne šalju nas na vešala. Nisi ovde prvi put - rekao je Gastoz.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: