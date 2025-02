- Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Posle toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: „Ubila me je kao vola u kupusu“ - rekao je tada Al Dino i dodao da mu je najteže palo to što su njihovi sinovi, gledajući sve to, vrištali od plača pokušavajući da smire roditelje.